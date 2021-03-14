Нападающий «Монпелье» Энди Делор стал участником курьезного эпизода в матче Лиги 1 против «Нима».

Алжирец открыл счет на 59-й минуте и тут же рванул к камерам, чтобы отметить гол – на этот случай у него было заготовлено особенное празднование. Делор достал и съел мармеладку Haribo в форме крокодила, заранее прикрепленную к запястью.

Творческое празднование имеет контекст: прозвище «Нима» – «крокодилы». А сам Делор играл за клуб в сезоне-2009/10, но неудачно – вышел на поле лишь в трех матчах.

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Однако, к невероятному раздражению Делора, гол не засчитали из-за офсайда, и празднование в итоге оказалось бессмысленным. Всего через 5 минут после этого «Ним» повел в счете, но неутомимый Делор сравнял счет на 79-й минуте и принес команде ничью. К сожалению, на этот раз алжирец не смог вовремя получить еще одну конфету и повторить сорванное ранее празднование.

В этом сезоне Делор забил 10 мячей в 21 матче Лиги 1.

«Монпелье» идет на 8-м месте в таблице.

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