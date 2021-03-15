Во время матча «ПСЖ» против «Нанта» грабители залезли в дома полузащитника клуба Анхеля ди Марии и защитника Маркиньоса. Их семьи держали в заложниках.
ESPN сообщает, что о происшествии у Ди Марии стало известно раньше – спортивный директор Леонардо сказал об этом главному тренеру Маурисио Почеттино, и он заменил аргентинского футболиста на 62-й минуте. Тот сразу покинул стадион и отправился к семье.
Маркиньос отыграл все 90 минут. Полиция начала расследование обоих инцидентов, клуб пообещал полную поддержку игрокам и их близким.
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  • «Нант» выиграл у «ПСЖ» со счетом 2:1.
  • Парижане идут в турнирной таблице вторыми после 29 туров. Они уступают три очка «Лиллю».
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