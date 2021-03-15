Опубликовано 15/03/2021 в 10:16 GMT | Обновлено 15/03/2021 в 10:17 GMT

Во время матча «ПСЖ» против «Нанта» грабители залезли в дома полузащитника клуба Анхеля ди Марии и защитника Маркиньоса. Их семьи держали в заложниках.

ESPN сообщает , что о происшествии у Ди Марии стало известно раньше – спортивный директор Леонардо сказал об этом главному тренеру Маурисио Почеттино, и он заменил аргентинского футболиста на 62-й минуте. Тот сразу покинул стадион и отправился к семье.

Маркиньос отыграл все 90 минут. Полиция начала расследование обоих инцидентов, клуб пообещал полную поддержку игрокам и их близким.

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«Нант» выиграл у «ПСЖ» со счетом 2:1.

Парижане идут в турнирной таблице вторыми после 29 туров. Они уступают три очка «Лиллю».

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