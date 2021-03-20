Российский футболист «Монако» Александр Головин поучаствовал в разгроме «Сент-Этьена» в рамках 30-го тура чемпионата Франции.

Матч завершился со счетом 4:0, 24-летний Головин отметился голевой передачей во втором тайме. На 55-й минуте он ассистировал Орельену Тчуамени, прошив штрафную диагональным пасом назад.

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Всего в Лиге 1-2020/21 Александр сделал семь ассистов. По этому показателю он делит первое место в клубе с нападающим Кевином Фолландом, но Головин провел в два раза меньше матчей (14 против 28).

«Монако» набрал 59 очков в 30 матчах и идет на четвертом месте. Отставание от «Лилля» – четыре очка (лидер имеет игру в запасе).

Помимо семи голевых передач, Головин в сезоне-2020/21 забил четыре мяча.

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