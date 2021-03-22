Нападающий «Лорьяна» Арман Лорьянте спас команду от поражения красивым голом со штрафного. Французский футболист забил «Нанту» на 87-й минуте матча 30-го тура Лиги 1.
Лорьянте попал в девятку прямым ударом с 37 метров. Вратарь прыгнул за мячом, но среагировал слишком поздно.
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- В этом сезоне Лиги 1 Арман Лорьянте провел 22 матча, забил 3 мяча и отдал 3 результативные передачи.
- Матч завершился со счетом 1:1, у «Нанта» отличился Рандаль Коло-Муани.
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