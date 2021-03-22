В интернете появился скриншот из тиндера – в приложении знакомств обнаружили верифицированный аккаунт нападающего «ПСЖ» Неймара. Футболист отреагировал – он заявил, что страница принадлежит не ему.

«Надеюсь, тот, кто использует тиндер с моим именем, хорошо меня представляет. Это фейк», – написал Неймар в твиттере

Бразилец также пришел в комментарии одного из инстаграм-аккаунтов, сообщивших эту новость, и заявил: «Тому, кто использует аккаунт, должно быть весело... К сожалению, он не мой».

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У футболиста есть 10-летний сын Дэви Лукка, его мама – школьная подруга Неймара.

В нынешнем сезоне Неймар провел 19 матчей во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 6 ассистов.

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