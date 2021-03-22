Пресс-служба «Монако» опубликовала видеролик с участием российского нападающего клуба Александра Головина. На видео Головин исполняет технически идеальный подкат.

«Этот подкат!» – гласит подпись к видео. Полезное действие Головин оформил в матче «Монако» с «Сент-Этьеном», подкатившись под Тимоте Колодзейчака. В этой встрече он также отдал результативную передачу, а монегаски победили 4:0.

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«Монако» идет на четвертом месте в таблице Лиги 1 с 59 очками после 30 матчей.

Головин в 14 матчах забил 4 мяча и отдал 7 передач.

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