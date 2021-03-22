Опубликовано 22/03/2021 в 15:33 GMT | Обновлено 22/03/2021 в 15:33 GMT

Инсайдер The Guardian Фабрицио Романо заявил, что нападающий сборной Бразилии Неймар подпишет новое соглашение с «ПСЖ».

«Неймар очень близок к заключению нового контракта с «Пари Сен-Жермен» до июня 2026 года. Последние детали обсудят совсем скоро. В договор включат пункт об «огромном бонусе» на случай, если «Париж» в ближайшие сезоны выиграет Лигу чемпионов», – написал Романо в твиттере.

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Действующий контракт Неймар подписал летом 2017 года при рекордном 222-миллионном трансфере из «Барселоны». Соглашение подойдет к концу по окончании сезона-2021/22.

В чемпионате Франции-2020/21 29-летний форвард провел 12 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Из-за травмы левого бедра Неймар пропустил оба матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».

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