«Монако» может продать полузащитника сборной России Александра Головина.

За футболистами монегасской команды пристально наблюдают другие европейские клубы. По информации BuzzSport.fr , руководство «Монако» готово отпустить некоторых игроков по окончании сезона-2020/21. Одним из главных активов княжеской фирмы источник называет Головина.

Согласно инсайду сайта, в «Монако» согласятся на продажу 24-летнего русского полузащитника, если получат достойное предложение. Журналисты напомнили, что Головин переходил из ЦСКА за 30 миллионов евро.

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Ранее «Чемпионат» писал об интересе к Головину из клуба из первой шестерки чемпионата Испании. Источники Metaratings уточнили , что команда, которая рассматривает возможность приобретения Александра, – это «Севилья».

В чемпионате Франции-2020/21 Головин провел за «Монако» 14 матчей, забил четыре мяча (три из них – в одной игре) и отдал семь результативных передач.

Действующий контракт игрока сборной России рассчитан до 2024 года.

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