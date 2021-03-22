«Монако» может продать полузащитника сборной России Александра Головина.
За футболистами монегасской команды пристально наблюдают другие европейские клубы. По информации BuzzSport.fr, руководство «Монако» готово отпустить некоторых игроков по окончании сезона-2020/21. Одним из главных активов княжеской фирмы источник называет Головина.
Согласно инсайду сайта, в «Монако» согласятся на продажу 24-летнего русского полузащитника, если получат достойное предложение. Журналисты напомнили, что Головин переходил из ЦСКА за 30 миллионов евро.
Чемпионат Франции
«Монако» показал идеальный подкат Головина
Ранее «Чемпионат» писал об интересе к Головину из клуба из первой шестерки чемпионата Испании. Источники Metaratings уточнили, что команда, которая рассматривает возможность приобретения Александра, – это «Севилья».
- В чемпионате Франции-2020/21 Головин провел за «Монако» 14 матчей, забил четыре мяча (три из них – в одной игре) и отдал семь результативных передач.
- Действующий контракт игрока сборной России рассчитан до 2024 года.
Чемпионат Франции
«Игрок мирового уровня». Ковач расхвалил Головина
Чемпионат Франции
«Самый эффективный футболист». 1-й титул Головина во Франции