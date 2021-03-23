В испанской «Севилье» опровергли слухи об интересе к полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину.
«Эта информация не соответствует действительности» – ответил в интервью газете «Спорт-Экспресс» спортивный директор андалусийского клуба Рамон Мончи.
Также менеджер в разговоре с «СЭ» заявил, что «Севилья» не ведет переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» и о переходе форварда сборной Ирана Сердара Азмуна.
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При этом в агентстве РИА «Новости» сообщили о том, что Головин остается в шорт-листе нескольких команд. «Александр Головин – игрок европейского уровня. Это свершившийся факт. Поэтому к нему есть устойчивой интерес со стороны разных клубов. Однако о конкретике говорить пока рано», – уточнил источник агентства, знакомый с ситуацией.
- В чемпионате Франции-2020/21 Головин сыграл 14 матчей за «Монако», забил четыре мяча и сделал семь результативных передач.
- У Азмуна в чемпионате России-2020/21 19 игр за «Зенит», 13 голов и два ассиста. 26-летний иранец вместе с Артемом Дзюбой делит первое место в списке бомбардиров Премьер-лиги.
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