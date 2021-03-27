Вратарь «ПСЖ» и сборной Коста-Рики Кейлор Навас проиграл иск об ущербе, якобы нанесенном его репутации футбольными функционерами.

Скандал начался, когда бывшие боссы федерации футбола Коста-Рики Адриан Гутьеррес и Хуан Карлос Роман выступили в интервью с обвиненимяи в адрес Наваса и его партнеров по сборной Брайана Руиса и Селсо Борхеса – те в 2014 году якобы угрожали помочь национальной команде проиграть, чтобы колумбийца Хорхе Луиса Пинто уволили с поста главного тренера. За это футболисты напали на чиновников и инициировали потасовку. Об итогах судебной тяжбы сообщает France Footbal l.

Навас и его партнеры запрашивали за репутационный ущерб 60 тысяч долларов, но получили только пять. Также с ответчиков сняли обвинения в клевете и постановили, что конфликт проходил во время непротоколируемой встречи, на которой присутствовали только ее участники без свидетелей. Поэтому суд частично удовлетворил требования обеих сторон.

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34-летний Навас выступает за «ПСЖ» с 2019 года. До этого он играл в «Реале».

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