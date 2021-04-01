Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе после победы над Боснией заявил, что устал от многочисленной критики в свой адрес и что это может повлиять на его будущее в парижском клубе.

«Критика утомляет. Особенно когда играешь за клуб в родной стране, когда отдаешь национальной команде все силы... Другое дело – футболисты, которые играют за рубежом и возвращаются во Францию только ради сборной. Я же нахожусь здесь все время, и пресса постоянно говорит обо мне. Но я знал, на что иду, когда подписывал контракт с «Парижем».

Критика может повлиять на мое решение о будущем в «ПСЖ», но дело не только в ней. Главное – хорошо чувствовать себя там, где ты находишься, и получать удовольствие каждый день. Сейчас мне нечего сказать о новом контракте с клубом. Когда я приму решение, то обо всем расскажу», – сказал Мбаппе в интервью RTL

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Контракт Мбаппе с парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Трансферная стоимость 22-летнего игрока согласно Transfermarkt – 180 миллионов евро.

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