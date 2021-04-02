Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, как эго помогает ему настраиваться на матчи и сохранять мотивацию.

«Эго? Конечно, это важно. Ведь когда ты находишься в тяжелом положении, никто другой не будет тебя подталкивать. И ты должен убедить себя, что способен свернуть горы. Люди не понимают, что такое эго. Но когда тебе плохо, никто не придет в гости, чтобы сказать, на что ты способен на самом деле. Есть только ты и твои мысли. Нужно убедить себя, что ты способен на великие дела.

Каждый раз, когда я выхожу на поле, то говорю себе, что я лучший. А ведь я играл против Месси и Криштиану Роналду. Они круче меня, они сделали на миллиард вещей больше, чем я. Но в голове я всегда говорю себе, что являюсь лучшим. Это позволяет не ограничивать себя и стараться изо всех сил.

Чемпионат Италии Роналду поддержал Фати, который может пропустить конец сезона 2 ЧАСА НАЗАД

Для людей эго – это просто не давать партнеру пробить пенальти или иметь зарплату выше. Дело не только в этом, стадия ментальной подготовки тоже невероятно важна. Превзойти себя – это личное дело, это намного больше, чем поверхностные слова «я, я». Конечно, иногда люди не понимают всего этого, потому что по отношению к этой теме существует барьер. Никто не объясняет, что такое эго на самом деле. Но я думаю, что об этом можно сказать немало», – сказал Мбаппе в интервью RMC Sport

В нынешнем сезоне на счету Мбаппе 20 голов в 25 матчах Лиги 1.

Контракт Мбаппе с парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Чемпионат Англии Мактомини вспомнил, как Месси не хотел давать ему футболку. Почему? 5 ЧАСОВ НАЗАД