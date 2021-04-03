«ПСЖ» проиграл дома «Лиллю» в 31-м туре чемпионата Франции со счетом 0:1.

Победный мяч на 20-й минуте забил канадский форвард «бульдогов» Джонатан Дэвид. Проигрыш отбросил парижан на второе место в турнирной таблице. У команды Маурисио Почеттино осталось 63 очка, отставание от лидирующего «Лилля» – три балла. На счету идущего на третьем месте «Монако» 62 очка. Замыкает топ-4 «Лион» – у него 60 баллов и матч в запасе.

Поражение от «Лилля» стало для «Парижа» восьмым в нынешнем сезоне Лиги 1 – это худший результат клуба с сезона-2010/11. В том чемпионате «ПСЖ» занял четвертое место. Главным бомбардиром команды был бразилец Нене – он наколотил 14 голов. Помимо Нене в составе «ПСЖ» тогда зажигали такие ребята, как Людовик Жюли, Клод Макелеле, Мамаду Сахо, Мевлют Эрдинч и Гийом Оаро.

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Антирекорд по количеству поражений в сезоне за последние 20 лет был установлен в чемпионате-2009/10. Тогда «ПСЖ» проиграл 15 матчей занял 13-е место.

Столько же проигрышей набралось в сезоне-2007/08 и 1998/99. Тогда парижане финишировали 16-ми и 9-ми соответственно.

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