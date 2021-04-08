Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе решил не продлевать контракт с парижским клубом ради перехода в мадридский «Реал».

Как сообщает Cadena Ser со ссылкой на Deportes Cuatro, мадридцы начнут переговоры с 22-летним форвардом, как только получат согласие от «ПСЖ». Флорентино Перес ждет, когда парижский клуб установит цену на Мбаппе.

Утверждается, что стратегия президента «Реала» на будущее лето – подписать не только Мбаппе, но и Эрлинга Холанна.

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Контракт Мбаппе с парижским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Трансферная стоимость 22-летнего игрока согласно Transfermarkt – 180 миллионов евро.

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