Переговоры Неймара с «Пари Сен-Жермен» о продлении контракта приостановлены.
Причиной такого шага стало возможное возвращение бразильского нападающего в «Барселону». Каталонцы не исключают обращения к «ПСЖ» по возможному трансферу игрока, так как, если Неймар не продлит контракт, летом 2022 года он сможет покинуть французскую команду бесплатно.
В связи с этим продажа Нея в ближайшее окно станет одним из последних вариантов для «ПСЖ» получить деньги за уход бразильца, сообщает Mundo Deportivo.
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- С момента перехода из «Барсы» в «ПСЖ» в 2017 году Неймар несколько раз просился назад, но в последний год все чаще появлялись сообщения, что бразилец освоился во Франции и готов остаться.
- «ПСЖ» прошел «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а на этой неделе обыграл «Баварию» на выезде.
Источник: «Р-Спорт»
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