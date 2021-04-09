Опубликовано 09/04/2021 в 08:33 GMT | Обновлено 09/04/2021 в 08:33 GMT

Переговоры Неймара с «Пари Сен-Жермен» о продлении контракта приостановлены.

Причиной такого шага стало возможное возвращение бразильского нападающего в «Барселону». Каталонцы не исключают обращения к «ПСЖ» по возможному трансферу игрока, так как, если Неймар не продлит контракт, летом 2022 года он сможет покинуть французскую команду бесплатно.

В связи с этим продажа Нея в ближайшее окно станет одним из последних вариантов для «ПСЖ» получить деньги за уход бразильца, сообщает Mundo Deportivo.

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С момента перехода из «Барсы» в «ПСЖ» в 2017 году Неймар несколько раз просился назад, но в последний год все чаще появлялись сообщения, что бразилец освоился во Франции и готов остаться.

«ПСЖ» прошел «Барселону» в 1/8 финала Лиги чемпионов, а на этой неделе обыграл «Баварию» на выезде.

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