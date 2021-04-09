Бывший футболист «Ливерпуля» и «Реала» Стив Макманаман оценил прогресс нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.

«Он невероятный, просто фантастический футболист. Мбаппе законный наследник престола Криштиану Роналду и Лионеля Месси – думаю, он займет трон уже сейчас или в следующем году. Его цифры впечатляют.

Я просто не знаю, нужно ли ему уйти из «ПСЖ» в более опытную команду – не просто клуб, усыпанный парой звезд, но действительно сбалансированную команду, где он сможет выйти на следующий уровень. Может быть, это немного странный совет, учитывая то, чего он уже достиг. Но я чувствую, что переход в такую ​​команду как «Бавария» даст ему новый импульс и поможет превзойти показатели Лионеля Месси», – сказал Макманаман в интервью BT Sport.

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Помимо «Ливерпуля» и «Реала» Макманаман также выступал за «Манчестер Сити». Он является самым успешным английским футболистом по числу трофеев, завоеванных в иностранных клубах.

Контракт Мбаппе с парижским клубом действует до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока согласно Transfermarkt – 180 миллионов евро.

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