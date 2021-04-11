Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может покинуть клуб. В приобретении египтянина заинтересован «Пари Сен-Жермен».
Парижаене присматривают футболиста на замену Килиану Мбаппе, который пока не продлил контракт. Французы наблюдают за ситуацией вокруг Лионеля Месси в «Барсе» и думают о покупке Харри Кейна у «Тоттенхэма», но основным вариантом считается Салах. С представителями нападающего «Ливерпуля» парижский клуб уже провел первые переговоры, сообщает Telefoot.
- В нынешнем сезоне Салах провел 43 встречи во всех турнирах, забил 28 мячей и сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает египтянина в 110 млн евро.
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