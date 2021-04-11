Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал результативную передачу в матче с «Дижоном». Монегаски обыграли соперника со счетом 3:0, а с ассиста Головина был забит второй мяч.
Российский футболист вывел один на один с вратарем Виссама Бен Йеддера, который перекинул мяч через голкипера на 63-й минуте встречи.
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  • Бен Йеддер оформил дубль, реализовав пенальти в конце игры. На 49-й минуте он уже промахнулся с точки.
  • Еще один мяч на счету Стефана Йоветича.
  • «Монако» занимает в таблице третье место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов.
В «Монако» готовы продать Александра Головина при хорошем предложении
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