Опубликовано 11/04/2021 в 17:14 GMT | Обновлено 11/04/2021 в 17:14 GMT

Полузащитник «Монако» Александр Головин отдал результативную передачу в матче с «Дижоном». Монегаски обыграли соперника со счетом 3:0, а с ассиста Головина был забит второй мяч.

Российский футболист вывел один на один с вратарем Виссама Бен Йеддера, который перекинул мяч через голкипера на 63-й минуте встречи.

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Бен Йеддер оформил дубль, реализовав пенальти в конце игры. На 49-й минуте он уже промахнулся с точки.

Еще один мяч на счету Стефана Йоветича.

«Монако» занимает в таблице третье место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов.

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