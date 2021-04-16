Опубликовано 16/04/2021 в 05:29 GMT

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино отреагировал на слухи об уходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал».

«Уход Мбаппе в «Реал»? Я буду бороться изо всех сил, чтобы Килиан оставался здесь, в «ПСЖ». Наш клуб делает все возможное, чтобы удержать Неймара и Мбаппе. Я настроен оптимистично и думаю, что Килиан останется. У обоих игроков серьезные обязательства перед «ПСЖ», – приводит слова Почеттино журналист Фабрицио Романо в твиттере

Контракт Мбаппе с парижским клубом действует до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока согласно Transfermarkt – 180 миллионов евро.

Соглашение Неймара с «ПСЖ» также истекает 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 110 миллионов евро.

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