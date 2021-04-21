В конце нулевых «ПСЖ» тонул в кредитах и был никому не нужен. Football Leaks писал, что шейхи подобрали «Париж» в довесок к чемпионату мира – якобы покупка команды была условием Николя Саркози и Мишеля Платини в обмен на победу заявки Катара. За 10 лет богачи в арафатках прокачали ничтожный клуб-должник и превратили в позолоченную восточную сладость – рекламу будущего турнира в Катаре.

До чемпионата мира в пустыне остается чуть больше года, и маркетинговый проект «ПСЖ» работает идеально. «Париж» – главный претендент на победу в Лиге чемпионов (спасибо Суперлиге). В составе «красно-синих» уже есть две главные современные звезды – Неймар и Мбаппе. Выше – только космос: парижане в паре месяцев от исторического события – объединения Лионеля Месси и Криштиану Роналду в одной команде.

Криштиану Роналду, Лионель Месси, Вирджил ван Дейк Фото: Getty Images

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«Барселоне» не по зубам удержать легенду. Каталонцы едва не обанкротились зимой, и Месси сыграл в этом важную роль: в 2017-м он выбил титанический контракт на 40 млн евро в год (71 млн до уплаты налогов). Сейчас одну седьмую часть всей зарплатной ведомости (почти 10% годового бюджета) «Барселона» отправляет на счет Месси. По данным AS , Лео получит от клуба еще 100 млн евро на прощание, если не продлит договор. Контракт аргентинца истекает летом, и у Жоана Лапорты тупо нет денег на легенду.

По данным RAC1 , в середине апреля 2021-го «Барса» предложила Лионелю новый контракт с понижением гонорара и жалким обещанием поднять зарплату после выхода из кризиса. Но это вряд ли возможно при игровой карьере Лео: долг каталонцев самый большой в мировом футболе – более миллиарда евро. В качестве бонуса Лапорта пообещал купить Эрлинга Холанна. Но одного форварда мало, чтобы усилить ясельный состав «Барсы», влетевший «Реалу» в Класико. Тем более клуб ждет чистка от дорогостоящих игроков, вроде Коутиньо, Гризманна и Умтити.

Отец Месси Хорхе уже говорил с «Парижем» несколько раз. Прошлым летом он отказал «красно-синим», потому что сын собирался в «Ман Сити». Затем осенью ESPN сообщал, что «ПСЖ» и Месси-старший условились о встрече в январе, когда Лионель получит право на переговоры как будущий свободный агент. Хорхе отрицал диалог с кем-либо, но это полная чепуха: у лучшего футболиста планеты до конца контракта полгода, а его агент не ведет ни с кем переговоры? Ну конечно.

Лионель и Хорхе Месси Фото: Getty Images

Неймар тоже настырно и в лоб зазывает Месси в Париж. «Больше всего хочу вновь наслаждаться игрой с Месси. Он может играть на моей позиции, для меня это не проблема. В следующем году мы должны обязательно воссоединиться», – заявил Ней.

Это не пустой треп. Трансфер Неймара в «ПСЖ» три года назад был мощной пиар-акцией: по контракту с «Парижем» бразилец стал лицом ЧМ-2022 и получает за рекламу Катара 50 млн евро в год . То есть слова бразильца – позиция клуба, озвученная его рекламным лицом.

Еще один косвенный фактор – продление контракта Неймара с «ПСЖ». По данным The Guardian , форвард подпишет соглашение на пять лет в ближайшее время. Бразил все подтвердил: «Ситуация с контрактом – уже не проблема. Я чувствую себя в «ПСЖ» очень комфортно, как дома. Здесь я счастлив как никогда». При этом главным требованием Нея долгое время была покупка Месси. Раз бразилец согласовал контракт, значит, его запрос удовлетворен.

Бонус: планы «ПСЖ» купить Месси раскрыл инсайдер Марсело Бехлер, который три года назад слил инфу о готовящемся трансфере Неймара.

Криштиану Роналду и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

Ситуация с Роналду в разы проще: «Ювентус» рад избавиться от Криша за 25 млн евро, потому что португалец обходится в 87 млн евро за год, а победу в ЛЧ так и не принес. По данным AS , «синьора» готова отпустить Криша в «ПСЖ» в обмен на нападающих «Парижа» Мауро Икарди и Мойзе Кина. Первый – лавочник (16 матчей, 6 голов за сезон), второй – перспективный янгстер, но великие цели требуют жертв.

Мойзе – не последняя уступка «ПСЖ», если в Париже хотят дримтим с Месси и Роналду: «красно-синие» вынуждены избавиться от Килиана Мбаппе. Во-первых, чемпиону мира не найдется места на поле при такой плотности легенд. Во-вторых, Килиан мечтает о «Реале» и, в отличие от Неймара, отказался от нового контракта. Ради Мбаппе Флорентино Перес не тратился в зимнее трансферное окно, а летом продаст Эдегора, Бэйла, Йовича и Себальоса. В-третьих, даже «ПСЖ» не хватит денег, если клуб соберет в одной команде трех самых жадных игроков современности.

На данный момент суммарный гонорар Месси, Роналду и Неймара – 108 млн евро: Лео получает 41 лям чистыми, Криш – 31 млн, Ней – 36 мультов до продления контракта и без учета рекламы ЧМ-2022 (50 млн). «ПСЖ» уже столкнулся с ФФП год назад и едва не влетел на бан. Перед ЧМ в Катаре шейхи не будут наглеть, сыграют по правилам и отпустят Мбаппе к Пересу.

Неймар, Месси и Роналду Фото: Getty Images

Возможное объединение Месси и Роналду очень расплывчато прокомментировал спортивный директор «ПСЖ» Леонардо: «Нас радует, что «ПСЖ» почти всегда присутствует во всех новостях. Это хорошо. Трансферное окно очень плавное, есть движение. «ПСЖ» вообще очень желанный клуб. Все великие игроки связаны с «ПСЖ». Это то, что нужно ценить. У нас всегда есть возможность поговорить с великими игроками, которые хотели бы приехать».

До летнего окна остается пара месяцев, и «ПСЖ» готовится к коронации. Шейхам нужен решающий ход в рекламной кампании Катара и чемпионата мира-2022. Создание суперклуба века с Месси, Роналду и Неймаром в составе – великолепное достижение, которое не забудет никто.

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