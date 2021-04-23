Федерация футбола Франции отстранила двух игроков за публикацию совместного интимного видео. Под санкции попали футболист «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий на правах аренды за «Ниццу», и Ульрик Энеме-Элла из молодежной команды «Брайтона».
По информации Get French Football News, Салибу отстранили от выступлений за сборную на один месяц условно, Энеме-Элла получил трехмесячную дисквалификацию, условно – только один месяц. Оба игрока могут продолжить играть за клубы.
Видео просочилось в сеть в феврале 2021 года. Энеме-Элла занимался самоудовлетворением, а Салиба записывал это на фронтальную камеру. Его лицо также попало в кадр.
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