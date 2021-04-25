Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил травму в конце матча 34-го тура Лиги 1 против «Метца». 28 апреля парижане сыграют в полуфинале Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

22-летнего Мбаппе заменили на 87-й минуте. Он упал на газон, держась за бедро, но сумел покинуть поле самостоятельно. Затем француз ушел в раздевалку, прихрамывая. «Мбаппе получил удар по квадрицепсу. Мы не думаем, что это слишком серьезно», – заявил главный тренер Маурисио Почеттино.

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На следующий день Почеттино не смог назвать точный диагноз Мбаппе и число дней, которые он пропустит. «Килиан повредил бедро. Надеемся, что травма не слишком серьезная. Он был обеспокоен после замены, но даже небольшие повреждения всегда болезненны», – цитирует коуча официальный сайт Лиги 1

«ПСЖ» выиграл у «Метца» со счетом 3:1, Мбаппе оформил дубль.

В полуфинал ЛЧ команда пробилась благодаря победе над «Барселоной» в двухматчевом противостоянии.

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