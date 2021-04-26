«Монако» российского полузащитника Александра Головина после 34 туров Лиги 1 идет третьим с двухочковым отставанием от первого места. Футболист прокомментировал победу над «Анже», важную для чемпионской гонки.

«Самое главное, что мы выиграли и заработали три очка. Это сейчас для нас важнее всего, нужно побеждать в каждом матче. Что касается игры, то она получилась довольно тяжелой. Мы владели преимуществом, создавали неплохие моменты, но долго не могли забить. Считаю, что как минимум на один гол мы точно наиграли, поэтому хорошо, что в итоге получилось открыть счет. Одержали справедливую и заслуженную победу», – цитирует Головина Sport24

За четыре тура до конца лидирует «Лилль» (73 очка), его преследуют «ПСЖ» (72) и «Монако» (71).

Монегаски выиграли у «Анже» со счетом 1:0, мяч забил Виссам Бен Йеддер.

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