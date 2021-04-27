Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин сдал положительный тест на коронавирус.
По информации «Спорт-Экспресс», болезнь у игрока протекает бессимптомно. Головин уже изолирован от команды и находится на карантине.
- На счету Головина 4 гола и 8 ассистов в 18 матчах Лиги 1-2020/21.
- «Монако» занимает в таблице третье место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов. От лидирующего «Лилля» монегасков отделяет 2 очка.
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«Монако» – в 2-х очках от лидерства. Головин прокомментировал
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