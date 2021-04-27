Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что скоро подпишет новый контракт с клубом.
«Мы ведем переговоры с «Парижем». Все почти улажено. Мы не торопимся. Я чувствую себя непринужденно. Здесь, в «ПСЖ», я действительно очень счастлив», – цитирует Неймара RMC Sport.
Соглашение бразильца с «ПСЖ» истекает 30 июня 2022 года. Сообщается, что новый контракт будет рассчитан до июня 2026 года.
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- Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 110 миллионов евро.
- Неймар перешел в «Париж» из «Барселоны» летом 2017 года.
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