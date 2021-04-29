Испанский полузащитник «Монако» Сеск Фабрегас рассказал о дружбе с российским футболистом Александром Головиным, который также выступает в составе монегасков.

«Алекса можно назвать скромным парнем, но в то же время он веселый и общительный. Мы с ним часто можем посмеяться, пошутить. Надо сказать, что он хорошо понимает эту местную южную философию. Мы с ним отлично ладим и когда играем, и когда проводим время вне поля. Что я понимаю под южной философией? Ну, мы более открыты, постоянно прикалываемся. Может показаться, что Алекс – такой закрытый парень, но нет. Кажется, что он другой, но он все понимает, все наши фишки – и в футболе, и в жизни. Ему это нравится.

Люблю ли я видеоигры? Нет, Алекс – да. Бывает, когда мы лежим на массаже, он то играет, то смотрит видео, и мне приходится его пинать: «Давай выключай, готовься к тренировке». По-русски я ничего не выучил, совсем немного. В Монако у меня есть еще друзья из России, но я разговариваю с ними на английском. Алекс очень хорош в английском, – сказал 33-летний Фабрегас в интервью Нобелю Арустамяну

Чемпионат Франции Головин заразился коронавирусом 27/04/2021 В 13:33

Головин присоединился к «Монако» в 2018 году, Фабрегас – в 2019-м.

Клуб идет на третьем месте Лиги 1 после 34 туров, уступая лидирующему «Лиллю» два очка.

Чемпионат Франции «Монако» – в 2-х очках от лидерства. Головин прокомментировал 26/04/2021 В 09:26