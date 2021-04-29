Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что в зимнее трансферное окно ему поступало предложение перейти в «Вест Хэм». Российский футболист отказался от трансфера, так как посчитал его шагом назад.

«Правда, что зимой мной интересовался «Вест Хэм». Понятно, что АПЛ. Но я решил, что я уже тут долгое время. У «Монако» больше шансов, чем у «Вест Хэма» играть в Лиге чемпионов и в еврокубках. Плюс «Вест Хэм» – это даже немного шаг назад. Если будет предложение от топового клуба, то это шаг вперед, и его нужно делать.

Когда был травмирован, я не то, чтобы хотел вернуться в Россию. Просто было больше мыслей в голове о том, что там хорошо. Это дом, родной язык. Но не было такого, что я был готов принять решение вернуться. Близко к такому не было. Не чувствую, что нахожусь в стагнации. Наоборот, чувствую развитие. С приходом нового тренерского штаба стал понимать больше физически и тактически, чтобы быть полезным. Точно знаю, что развитие идет», – сказал Головин в интервью для ютьюб-канала Нобеля Арустамяна

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В этом сезоне Головин провел 18 матчей в Лиге 1, забил четыре мяча и сделал восемь ассистов.

«Монако» занимает в таблице третье место, дающее право участвовать в Лиге чемпионов. От лидирующего «Лилля» монегасков отделяет 2 очка.

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