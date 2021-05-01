«Барселона» связалась с «Пари Сен-Жермен» по вопросу трансфера нападающего Неймара.

Как стало известно RAC1 , подписание бразильца – главная цель президента каталонцев Жоана Лапорты в летнее трансферное окно. Выбор в пользу Неймара сделан по нескольким причинам: в клубе высоко ценят его игровые качества, а также ждут, что камбэк бразильца окажет высокое коммерческое влияние. Помимо этого, Ней рассматривается «Барсой» в качестве преемника Лео Месси.

Первый контакт «Барсы» с «ПСЖ» на предмет возможного трансфера закончился предсказуемо – французский клуб ответил на запрос отказом. Однако каталонцы настроены на продолжение переговоров и уверены, что смогут подписать бразильца. В «Барселоне» считают, что сумма трансфера будет существенно ниже той, что клуб предлагал «Парижу» 2 года назад – тогда речь шла о 130 миллионах евро плюс 3 футболиста.

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Сообщается, что «Барселона» также связалась с самим Неймаром, и он выразил огромное желание вернуться в клуб.

Transfermarkt оценивает 29-летнего бразильца в 110 миллионов евро.

Неймар перешел в «Париж» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Трансфер стал самым дорогим в истории футбола.

С каталонцами Неймар выиграл 9 трофеев: 3 Кубка Испании, 2 титула Ла Лиги и одну Лигу чемпионов. А также Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира.

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