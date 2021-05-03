Опубликовано 03/05/2021 в 06:44 GMT | Обновлено 03/05/2021 в 06:47 GMT

Футболисты «Монако» подрались с игроками «Лиона» после матча 35-го тура Лиги 1. Встреча на стадионе «Луи II» завершилась победой «Олимпика», а после финального свистка футболисты по непонятной причине устроили массовую драку.

В итоге главный судья встречи Клеман Тюрпен показал прямые красные карточки четырем футболистам: Виллему Гёббельсу и Пьетро Пеллегри из «Монако», а также Маттиа де Шильо и Марсело из «Лиона». В течение встречи удалили еще одного игрока лионцев, Максенса Какере.

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Главный тренер «Лиона» Руди Гарсия считает, что его футболистов провоцировали игроки «Монако».

«Не буду ничего говорить о судействе. Единственное, что хочу подчеркнуть: какой интерес нашим игрокам получать красные карточки, если они выигрывают, а до конца сезона осталось три тура? Это значит, что провокация исходила от игроков «Монако», это ненормально, что мы получили удаления, хотя ничего не сделали. И вы можете заметить, что провоцировали не титулованные игроки, а молодые», – приводит слова Гарсии L`Equipe

«Лион» победил со счетом 3:2, по мячу забили Мемфис Депай, Марсело и Матис Райан Шерки. У монегасков забили Кевин Фолланд и Виссам Бен-Йеддер.

Александр Кокорин не принимал участия в матче из-за коронавируса.

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