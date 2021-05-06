Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил о планах после завершения карьеры. Бразильский футболист собирается стать профессиональным игроком в покер.

«Это правда, что я планирую стать профессионалом. Я чувствую себя очень комфортно, играя в покер, и думаю, что смогу играть в крупных турнирах после того, как завершу футбольную карьеру.

Я начал играть во время чемпионата мира 2014 года и влюбился в эту игру. Я играю в покер агрессивно. Сходство между футболом и покером в том, как вы читаете свою игру и своего оппонента и выбираете, когда атаковать. Я много играл в «Барселоне», теперь мы часто играем в «ПСЖ». Свою первую собаку я назвал Покер, так как я очень люблю эту игру. Каждый раз, когда я сажусь играть, я стремлюсь к победе – будь то с друзьями, онлайн или в турнире», – приводит слова Неймара The Sun

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Неймар является лицом известного покерного ресурса PokerStars.

В это сезоне бразилец провел 15 матчей в Лиге 1, забил семь мячей и сделал пять ассистов.

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