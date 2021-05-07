Главный тренер «Монако» Нико Ковач прокомментировал шансы Александра Головина на участие в матче 36-го тура Лиги 1 с «Реймсом». Российский полузащитник не выходил на поле с 25 апреля из-за положительного теста на коронавирус.

«Как и в случае со всеми игроками, которые ранее переболели коронавирусом, нам нужно действовать согласно протоколу, чтобы позволить Голо вернуться в общую группу. Мы не будем рисковать. Футбол играет важную роль, но главным остается здоровье игроков. Нужно сдать отрицательный тест, а затем пройти медицинское обследование, чтобы вернуться в игру. Мы не хотим поступать неразумно независимо от того, что поставлено на карту. Если медицинский штаб скажет, что все в порядке, то он будет в общей группе, в противном случае будут соблюдены все меры предосторожности, и он присоединится к нам в следующих встречах», – приводит слова Ковача официальный сайт «Монако»

Головин сдал положительный тест на коронавирус.29 марта и не помог «Монако» в матче против «Лиона» (2:3).

В этом сезоне Головин провел 18 матчей в Лиге 1, забил четыре мяча и сделал восемь ассистов.

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