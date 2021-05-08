Опубликовано 08/05/2021 в 12:44 GMT | Обновлено 08/05/2021 в 12:51 GMT

Лидер «ПСЖ» Неймар согласовал новый контракт с французским клубом. 29-летний форвард останется в Париже еще минимум на 4 сезона – до 2025 года.

По данным журналиста Фабрицио Романо, по новому договору бразилец будет зарабатывать 30 млн евро в год.

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«Я очень доволен, что мое приключение вместе с «ПСЖ» продолжается. Горд, что являюсь частью этой команды. Здесь я вырос не только как футболист, но и как личность. Очень рад, что нам удалось договориться о новом контракте. Надеюсь, вместе мы завоюем множество трофеев», – цитирует Неймара L'Equipe

Контракт Неймара с «ПСЖ» действовал до лета 2022 года.

В этом сезоне форвард забил 15 мячей и отдал 10 голевых передач в 27 матчах во всех турнирах.

Вместе с ним «Париж» добрался до полуфинала Лиги чемпионов, где уступил «Манчестер Сити».

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