Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино рассказал о человеческих качествах главных звезд парижского клуба – Неймара и Килиана Мбаппе.

«С Неймаром нет никаких проблем. Он очень скромный, всегда слушает и отлично принимает все инструкции. У бразильских игроков есть что-то особенное внутри. Они любят играть в футбол, потому что он похож на танец. Они играют, как будто танцуют. Роналдиньо был моим партнером по команде, когда я играл за «ПСЖ», сейчас я тренирую Неймара. Им нужно чувствовать себя хорошо, чтобы быть счастливыми, выступая наилучшим образом.

Килиан обожает футбол, он любит говорить о футболе. Он спрашивает об Англии – как там игра, менталитет и культура? Также он очень интересуется Испанией и Аргентиной. Он готов каждый день смотреть матчи АПЛ, Лиги 1, Серии А, Бундеслиги. Ему всего 22 года, но он очень зрелый, уверенный в своем таланте и открытый. Он, конечно, говорит по-французски, но также прекрасно владеет английским и испанским.

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Я говорю с ним на английском и на испанском, но чаще все-таки на английском. На днях я сказал ему: «Мне нужно попрактиковаться в французском с тобой, чтобы улучшить язык». И он ответил: «Конечно, но для меня лучше говорить по-английски». Он любит практиковать разные языки. Перед первым матчем с «Барселоной» я сказал ему, что однажды выиграл на «Камп Ноу» с «Эспаньолом», и он очень серьезно произнес: «Хорошо, завтра будет второй раз». Я сказал: «Ты уверен?» И он ответил: «Да, не волнуйтесь. Мы собираемся победить». Он смеялся после игры и сказал мне на поле: «Я же говорил, я же говорил, я же говорил!», – приводит слова Почеттино The Guardian

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» действует до 30 июня 2022 года. Трансферная стоимость 22-летнего игрока согласно Transfermarkt – 180 миллионов евро.

Контракт Неймара с «Парижем» также действовал до лета 2022 года. Но бразилец продлил соглашение до 2025 года.

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