Лучшей командой Франции-2021 управляет тренер-философ. Кристоф Гальтье катается на велосипеде, чтобы сосредоточиться на своем теле, и любит море: вода успокаивает и напоминает ему об отце. Гальтье фанатеет от документалок, а еще называет соцсети наибольшей чушью, придуманной человечеством.

Игровую карьеру Кристоф начинал параллельно с Эриком Кантона. Игроки дружили вплоть до победы сборной Франции на молодежном Евро в 1988-м. Как мрачноватый Гальтье вырос рядом с ярчайшим Кантона – загадка. Еще один парадокс Кристофа связан с его тренерским стилем. «Лилль» Гальтье играет в строгий футбол, где нет места философии и самокопанию, благодаря чему готовится впервые за 10 лет стать чемпионом Франции.

Главный тактический сюжет вокруг «Лилля» связан с игрой в защите. В сезоне-2020/21 команда Гальтье идет первой в Лиге 1 по ожидаемым пропущенным голам (24,61, согласно UnderStat). Вторая команда по этому показателю, «Ренн», отстает от «Лилля» на восемь xGA. Из топ-5 европейских лиг такая же картина прослеживается только в Германии. В остальных чемпионатах разрыв между лучшими по xGA командами ограничивается лишь парой ожидаемых голов.

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Игра «Лилля» без мяча строится вокруг классической схемы 4-4-2. Команда Гальтье защищается в среднем блоке и дисциплинированно подходит к прессингу.

Схема 4-4-2 в защите «Лилля» на примере матча против «ПСЖ». Фото: Other Agency

«Лилль» – всего седьмая команда Лиги 1 по интенсивности давления. Команда Гальтье берет не беготней, а интеллектом. Подробнее об этом рассказывали в блоге Wyscout. Пока один из форвардов «Лилля» прессингует чужого защитника, владеющего мячом, другой контролирует опорную зону.

Центральные полузащитники «Лилля» внимательно следят за личными соперниками, крайние защитники вовремя отскакивают за вингерами, если те смещаются вглубь. Так команда Гальтье достигает предельного контроля на отрезках без мяча. «Лилль» вынуждает соперников либо терять владение, либо полагаться на забросы: низом такую защиту почти не пройти.

В первом случае «Лилль» подхватывает мяч и бросается в контратаку. Помогает компактность, которую задает схема 4-4-2 (при перехвате или отборе игроки изначально располагаются близко друг к другу). При втором сценарии команде помогают центральные защитники, Жозе Фонте и Свен Ботман. Португалец – шестой в Лиге 1 по верховым единоборствам (он выиграл 73% таких дуэлей), голландец – 19-й (68,6%).

Если соперник все же проскальзывает через защиту «Лилля», его встречает финальный босс – вратарь Майк Мэньян. 25-летний кипер делит с Кейлором Навасом первое место по проценту сэйвов в Лиге 1 (50%). А еще Мэньян пропустил на 2,6 гола меньше ожидаемого.

«Описывать весь сезон через индивидуальные выступления, в том числе через игру Мэньяна, нельзя. Майк играет идеально, но нельзя сказать, что наш футбол базируется только на нем или на качественной защите», – возразил Гальтье в апреле. Тем не менее, именно защита делает «Лилль» полноценным конкурентом «ПСЖ». Команда Гальтье – единственный соперник в сезоне-2020/21, который не позволил парижанам пробить 1 xG сразу в двух матчах.

Успехи Кристофа уже подогрели скаутскую активность других французских команд. 25-го апреля L’Equipe сообщил , что Гальтье вряд ли останется в «Лилле» на сезон-2021/22 – этим хочет воспользоваться «Ницца». За 20 дней до инсайда президент нынешней команды тренера Оливье Летанг заверил : с тренером у него приятельские отношения, такого коуча надо оставлять. Правда, сам Летанг пришел в «Лилль» на фоне загадочной смены владельцев.

Оливье Летанг, президент «Лилля» Фото: Getty Images

В январе 2017-го года «Лилль» купил Жерар Лопес, бизнесмен из Люксембурга. С новым руководством клуб превратился в конвейер талантов: с сезона-2017/18 команда продала игроков на 112 млн фунтов (около 129 млн евро).

Правда, вскоре до «Лилля» добрался Национальный директорат по контролю за менеджментом – это французский институт, который следит за управлением спортивными клубами. Орган запретил «Лиллю» покупать игроков зимой 2018-го и обязал продать футболистов на 30 млн евро. Спустя год организация забанила гендиректора «Лилля» Марка Ингла на три месяца – тот якобы предоставил ложную финансовую информацию. Над «Лиллем» нависла угроза дисквалификации и вылета в Лигу 2.

Строгий финансовый контроль насторожил инвесторов, которые помогали Лопесу покупать клуб. Среди них оказались инвестиционный фонд Elliott Management и банк JP Morgan (тот самый, который обещал деньги на Суперлигу). У них Лопес позаимствовал 225 млн евро. За четыре года контроля над «Лиллем» бизнесмен вернул около половины суммы, но инвесторов смутило давление со стороны властей.

Еще одним фактором стал провал французской футбольной федерации – она не договорилась о новом ТВ-контракте, что в перспективе повлияет на доходы клубов. Из-за этого инвесторы усомнились, что Лопес вернет долг, и вынудили его продать клуб.

22 декабря «Лилль» перешел к Merlyn Partners. Они погасили долг Лопеса и назначили президентом клуба Оливье Летанга – раньше он работал в «Ренне» и «ПСЖ». The Guardian пишет , что новым владельцам «Лилля» не хватает прозрачности: структура их бизнеса остается туманной, как и состав людей, к которым перешел контроль над клубом.

Победа «Лилля» в Лиге 1 станет легким парадоксом. Строгий стиль команды не всегда сочетается с флегматичностью главного тренера, а в клубном управлении установилась легкая смута. Кажется, нынешний «ПСЖ» побеждают только такие соперники – необычные и с особой историей.

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