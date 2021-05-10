Защитнику «Пари Сен-Жермен» Преснелю Кимпембе грозит длительная дисквалификация за неспортивное поведение в матче 36-го тура Лиги 1 против «Ренна».
На 88-й минуте Кимпембе получил прямую красную карточку за грубый подкат против Жереми Доку. После удаления защитник вступил в перепалку с игроками «Ренна» и бросил в их адрес фразу «кучка ******* [геев]». За гомофобное оскорбление срок дисквалификации Кимпембе может вырасти с трех до десяти матчей, сообщает L'Équipe.
- Гостевой матч «Пари Сен-Жермен» с «Ренном» закончился вничью – 1:1.
- За 3 тура до конца чемпионата «Париж» идет вторым в таблице и отстает от «Лилля» на 3 очка.
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