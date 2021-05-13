Нападающий «ПСЖ» Неймар резко высказался о судействе в полуфинале Кубка Франции против «Монпелье». Он вышел на замену на 86-й минуте и вскоре получил желтую карточку, из-за которой пропустит финал.
«Я сыграл пять минут, сфолил, и мне без раздумий показали желтую. Спасибо, что лишили меня финала. Думаю, это что-то личное?» – написал 29-летний Неймар.
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  • Основное время матча завершилось со счетом 2:2, по пенальти в финал вышел «ПСЖ».
  • Во втором полуфинале сыграют «Монако» и «Рюмийи-Вальер» из четвертого дивизиона.
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