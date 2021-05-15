Помощник государственного депутата Бразилии и ЛГБТ-активист Агрипино Магальяйнш подал в суд Сан-Паулу на нападающего «ПСЖ» Неймара. Депутат обвинил форварда в организации вооруженного нападения на него.

Магальяйнш сообщил в иске, что мотивом Неймара могли стать репортажи о предполагаемой гомофобии со стороны футболиста. Депутат отметил, что адвокат бразильского форварда Дави де Пайва Коста Тангерина угрожал ему убийством. Политик требует 156 тысяч евро за моральный ущерб и настаивает, что сильно опасается за жизнь и из-за этого не может работать в обычном режиме, сообщает LO-Bianco.

Депутат уже обвинял Неймара в гомофобии в адрес бывшего бойфренда матери игрока, киберспортсмена Тьяго Рамоса.

В это сезоне бразилец провел 18 матчей в Лиге 1, забил восемь мячей и сделал пять ассистов.

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