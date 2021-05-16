Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский может перейти в «Пари Сен-Жермен». Парижане осилят трансфер, только если продадут главную звезду клуба.

Руководство «ПСЖ» заинтересовано в поляке, но сможет купить его только в случае продажи нападающего Килиана Мбаппе. 32-летний форвард после семи лет в Мюнхене готовы на перемены – он хочет принять новый вызов, сообщает L'Equipe

В нынешнем сезоне Левандовский забил 40 мячей в 28 матчах Бундеслиги.

Контракт нападающего истекает летом 2023 года.

Чемпионат Германии Левандовский повторил рекорд Мюллера по голам за сезон 15 ЧАСОВ НАЗАД

Чемпионат Германии Румменигге: «Левандовский останется. Кто же его продаст?» 14/05/2021 В 05:49