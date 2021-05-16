Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский может перейти в «Пари Сен-Жермен». Парижане осилят трансфер, только если продадут главную звезду клуба.
Руководство «ПСЖ» заинтересовано в поляке, но сможет купить его только в случае продажи нападающего Килиана Мбаппе. 32-летний форвард после семи лет в Мюнхене готовы на перемены – он хочет принять новый вызов, сообщает L'Equipe.
- В нынешнем сезоне Левандовский забил 40 мячей в 28 матчах Бундеслиги.
- Контракт нападающего истекает летом 2023 года.
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