Нападающий «Баварии» Роберт Левандовский может перейти в «Пари Сен-Жермен». Парижане осилят трансфер, только если продадут главную звезду клуба.
Руководство «ПСЖ» заинтересовано в поляке, но сможет купить его только в случае продажи нападающего Килиана Мбаппе. 32-летний форвард после семи лет в Мюнхене готовы на перемены – он хочет принять новый вызов, сообщает L'Equipe.
  • В нынешнем сезоне Левандовский забил 40 мячей в 28 матчах Бундеслиги.
  • Контракт нападающего истекает летом 2023 года.
Чемпионат Германии
Левандовский повторил рекорд Мюллера по голам за сезон
15 ЧАСОВ НАЗАД
Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера по голам за сезон
Читай самые горячие спортивные новости в телеграм-канале Eurosport
Чемпионат Германии
Румменигге: «Левандовский останется. Кто же его продаст?»
14/05/2021 В 05:49
Чемпионат Франции
Почеттино рассказал о качествах Неймара и Мбаппе
09/05/2021 В 14:12