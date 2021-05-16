«Монако» победил «Ренн» в 37-м туре французского чемпионата. Встреча на стадионе «Луи II» завершилась со счетом 2:1.
Российский полузащитник Александр Головин вышел в стартовом составе и уже на 16-й минуте ассистировал Бен-Йеддеру. Нападающий вышел почти 1 на 1 с вратарем и не промахнулся.
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А уже через 13 минут Головин забил сам из-за пределов штрафной с помощью небольшого рикошета.
- «Монако» остался на третьем месте: за тур до конца команда на одно очко опережает «Лион» и отстает на два от «ПСЖ».
- В последнем матче сезона «Монако» 23 мая встретится с «Лансом».
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