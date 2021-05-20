Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар собрал идеального игрока из физических качеств и игровых характеристик топ-футболистов.
«Я думаю, что это будет физическая сила Криштиану Роналду, гибкость и пласичность Златана Ибрагимовича, игра головой Серхио Рамоса, скорость Килиана Мбаппе, левая нога Лео Месси, моя правая нога, выбор позиции Роберта Левандовски, игра в отборе Н'Голо Канте и креативность в полузащите Марко Верратти», – заявил Неймар.
- В это сезоне бразилец провел 17 матчей в Лиге 1, забил 9 мячей и сделал 5 ассистов.
- Контракт Неймара с «Парижем» также действовал до лета 2022 года. Но весной форвард продлил соглашение до 2025 года.
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