Чемпионская гонка

За тур до финиша на золото претендуют две с половиной команды: у «Лилля» 80 очков, у «ПСЖ» 79, у «Монако», чьи шансы крайне эфемерны, – 77. Для «догов» все просто: гостевая победа над «Анже» = титул. Просто на бумаге, так как «черно-белые» – не самый простой соперник для «Лилля»: в 10 последних очных матчах «Анже» победил 5 раз (при 2 ничьих и 3 поражениях), и даже в первом круге дубль Ромена Тома в Лилле принес 3 очка андердогу.

Ничья на стадионе имени Жана Буэна исключит из золотой гонки «Монако», а вот «ПСЖ» почти наверняка победит на выезде пятый с конца «Брест» (8 викторий подряд в личке) и отстоит чемпионство.

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Неймар и Бенжамин Андре в матче «ПСЖ» – «Лилль» Фото: Getty Images

Поражение же «Лилля» создаст интересную ситуацию. Может статься, что все три претендента финишируют с 80 очками, а при равенстве во Франции первым делом смотрят на разницу мячей. Тут «ПСЖ» – безоговорочный фаворит: +55 против +40 у «Лилля» – т.е. в случае слива «догов» и ничьей парижан столичная команда гарантированно обходит соперника. У «Монако» разница +34. Если «Лилль» проиграет с разницей в гол, «ПСЖ» – с любым счетом, то монегаскам нужно свой матч взять минимум со счетом 5:0 (или 6:1, 7:2…). Тогда у лидеров будет одинаковая разница, и в ход вступят забитые мячи, а тут «Монако» дела лучше (76 против 62 на утро 23 мая). Но расклад маловероятный. Тем более игра на выезде, тем более в соперниках «Ланс», который отстаивает место в Лиге конфедераций и претендует на Лигу Европы. В первом круге «кроваво-золотые» вообще на выезде крупно победили – 3:0. Так что «Монако» в чемпионской гонке остался условно.

Лига чемпионов

«Лилль» с «ПСЖ» гарантированно выступят в ЛЧ, хотя в худших для себя сценариях могут упасть в третий квалификационный раунд. «Монако» заочно оспаривает третье место с «Лионом», который отстает на 1 балл, но имеет лучшую разницу (+39) и больше забил (79). В отличие от первой тройки «Лион» играет дома, в соперниках немотивированная «Ницца».

«Лион» Фото: Getty Images

Лига Европы и Лига Конференций

На вторую путевку в ЛЕ претендуют «Марсель» (59 очков, 53 забитых мяча, разница +7) и «Ланс» (56, 50, +1). Провансальцы играют в гостях с немотивированным «Метцом» и должны решать.

«Ланс» снизу поджимает «Ренн» (55, 50, +10), который дома примет уже вылетевший «Ним».

Борьба за выживание

«Ним» и «Дижон» уже готовятся к сезону в Лиге 2, а вот риск оказаться в стыковых матчах висит аж над шестью командами. Сейчас 18-м идет «Нант» с 40 очками, и его ждет домашний матч с «Монпелье». По 41 баллу у «Страсбура», «Лорьяна» (они играют между собой на поле первых) и «Бреста» (принимает «ПСЖ»). По 42 балла у «Реймса» и «Бордо»: они тоже играют друг с другом, «Реймс» – принимающая сторона.

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