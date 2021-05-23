Нападающий «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария забил «Бресту» прямым ударом с углового. Полет мяча немного подкорректировал рикошет от защитника, который стоял перед аргентинцем.

После удара Ди Марии мяч попал в голову Ромэна Фавра, взмыл над штрафной и без дополнительных касаний других футболистов приземлился за линию ворот.

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«ПСЖ» обыгрывает «Брест» со счетом 1:0. Команда борется за золото Лиги 1 – для этого парижанам нужно, чтобы проиграл «Лилль».

Ди Мария провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил пять мячей и сделал 10 ассистов.

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