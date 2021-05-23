Нападающий «Пари Сен-Жермен» Анхель Ди Мария забил «Бресту» прямым ударом с углового. Полет мяча немного подкорректировал рикошет от защитника, который стоял перед аргентинцем.
После удара Ди Марии мяч попал в голову Ромэна Фавра, взмыл над штрафной и без дополнительных касаний других футболистов приземлился за линию ворот.
Чемпионат Франции
Грабители держали семьи Ди Марии и Маркиньоса в заложниках
- «ПСЖ» обыгрывает «Брест» со счетом 1:0. Команда борется за золото Лиги 1 – для этого парижанам нужно, чтобы проиграл «Лилль».
- Ди Мария провел в чемпионате Франции 26 матчей, забил пять мячей и сделал 10 ассистов.
Трансферы
ЦЗ для Клоппа, Аллегри в «Реале», дата камбэка Промеса в «Спартак»
Чемпионат Франции
Ди Мария: «Жена сказала: если придет Месси, останешься поваром»