«Лилль» стал чемпионом Франции-2020/21.

В заключительном туре Лиги 1 «доги» уверенно разобрались с «Анже» – 2:0. Решающие мячи еще до перерыва забили Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз. Это второй титул для «Лилля» за 10 лет и четвертый в истории. Ранее они брали национальный титул в сезонах-1945/46, 1953/54 и 2010/11.

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«ПСЖ» финишировал вторым и уступил чемпионам один балл. «Пари Сен-Жермен» в 38-м туре французского первенства прибили аутсайдеров из «Бреста» – 2:0. Первый мяч после сухого листа Анхеля ди Марии в свои ворота записали на игрока хозяев Ромена Фавра. Второй после перерыва забил Килиан Мбаппе.

На третьем месте оказался «Монако». Клуб Александра Головина впервые за три сезона вернулся на пьедестал и сыграет в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов-2021/22. Также в еврокубках от Франции сыграют «Лион» (Лига Европы) и «Марсель» (Лига конференций УЕФА).

«Пари Сен-Жермен» проиграл чемпионат во второй раз за девять лет. При владении шейхов столичный клуб оставался вторым в таблице в сезонах-2011/12 и 2016/17. Тогда он уступил лидерство в Лиге 1 «Монпелье» и «Монако».

Лучшим бомбардиром во Франции стал форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Он забил 27 мячей.

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