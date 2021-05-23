Европейские чемпионаты завершены. «Лилль» не отдал чемпионский титул «ПСЖ», а «Ювентус» заскочил в ЛЧ из-за косяка «Наполи».

Франция: «Лилль» – чемпион, Головин – в ЛЧ

Теперь Маурисио Почеттино может сравнить себя с Унаи Эмери: только при этих двух тренерах в последние пять лет «ПСЖ» не брал титул. Аргентинца ждали как спасителя после невыразительного старта при Томасе Тухеле: немец оставил команду с одним очком отставания от «Лилля», а новый тренер не смог ничего изменить. В последнем туре парижане победили «Брест» (2:0), но это не помогло.

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Килиан Мбаппе и Неймар, «ПСЖ» Фото: Getty Images

«ПСЖ» так и остался вторым – в одном очке от «Лилля», хотя до этого было три титула подряд. Команда Кристофа Гальтье впервые с 2011 года стала чемпионом.

«Лилль» – вероятно, самый парадоксальный чемпион в Западной Европе. Подробнее про это мы уже писали.

«Монако» Александра Головина сыграл вничью с «Лансом», но это не помешало им залететь в Лигу чемпионов. «Лион» и «Марсель» выступят в Лиге Европы, а «Ренн» – в Лиге Конференций.

Италия: «Юве» заскочил в ЛЧ благодаря «Вероне»

Перед последним туром «Ювентус» отставал на очко от «Милана» и «Наполи», имея самые скудные шансы в борьбе за две оставшиеся путевки в ЛЧ. Но команда Андреа Пирло в этот раз на удивление обошлась без сюрпризов и грохнула «Болонью», поэтому Криштиану, который остался на скамейке, и партнерам оставалось засылать лучи поддержки в Бергамо и Неаполь. Связь с «Вероной» явно оказалась плотнее. «Милан» без проблем разделался с «Аталантой», а вот «Наполи» умудрился отдать игру, поведя в счете на 60-й минуте. Итоговый результат 1:1 – команда Дженнаро Гаттузо отпустила четвертое место и выступит только в Лиге Европы. А «Милан», кстати, в итоге завоевал серебряные медали.

Еще в Италии:

В Лигу Европы попал «Лацио, а в Лиге Конференций выступит «Рома».

Александр Кокорин вышел на 15 минут в игре с «Кротоне», но не сделал ничего запоминающегося. В четырех матчах Серии А у него 0 ударов по воротам.

«Дженоа» обыграл «Кальяри» благодаря голу Элдора Шомуродова. У бывшего нападающего «Ростова» пять голов в последних шести матчах. Его команда заняла 11 место в таблице.

Англия: слезы Пепа и Вейналдума + провал «Лестера»

Пока «Челси», «Ливерпуль» и «Лестер» решали, кто в следующем сезоне залетит в зону Лиги чемпионов, «Манчестер Сити» провожал легенду. Команда давно выиграла чемпионский титул и посвятила матч игроку, который 10 лет назад уехал из Мадрида, чтобы взять в Англии пять чемпионских титулов. Серхио Агуэро покинет «Ман Сити» в конце сезона, поэтому игра с «Эвертоном» стала для него последней в АПЛ. В этом кампании 32-летний аргентинец по разным причинам почти не играл, но в игре с ливерпульцами Пеп Гвардиола выпустил его на последние 30 минут. Кун сделал дубль и побил рекорд Уэйна Руни по голам за один клуб в АПЛ. У Агуэро их набралось 184.

После финального свистка и победы 5:0 Гвардиола пустил слезу в прямом эфире Sky Sports.

«Он особенный человек для всех нас. Он такой славный. Он мне очень помог, его не заменить. В этом клубе было много игроков, таких как Джо Харт и Давид Сильва, которые помогли нам стать таким клубом – тем, чем он является. Мы помогли его наследию, и он показал свое мастерство за 20 минут», – сказал Гвардиола после матча.

Хосеп Гвардиола Фото: Other Agency

В это же время «Ливерпуль» взлетел на третью строчку и получил путевку в Лигу чемпионов, хотя еще недавно команда вообще рисковала оказаться за пределами зоны еврокубков. Но поражения «Челси» и «Лестера» позволили команде Юргена Клоппа оказаться так высоко. Игра с «Кристал Пэллас» стала последней для голландского полузащитника Джорджиньо Вейналдума. Он уходит по окончанию контракта после пяти лет в «Ливерпуле» и планирует переехать в другой чемпионат.

«Сейчас я стараюсь не расплакаться. На протяжении пяти лет все в «Ливерпуле» показывали любовь ко мне. Я буду скучать по этим людям. Надеялся провести еще много лет в этом клубе, но, к сожалению, все пошло не так, как хотелось. Пришла пора начать новое приключение», – сказал он в эфире BBC.

А еще в Англии:

«Челси» проиграл «Астон Вилле» (1:2) и вполне мог пролететь мимо четверки и места в ЛЧ. А еще травму получил основной вратарь Эдуар Менди – за пять дней до финала ЛЧ

Но «Лестер» также уступил «Тоттенхэму», поэтому именно «лисы» остались без Лиги чемпионов в следующем сезоне. Тем не менее, Брендан Роджерс уже заявил, что руководство укрепит состав, и команда станет еще сильнее.

Вместе с «Лестером» в Лиге Европы сыграет «Вест Хэм».

А «Тоттенхэм» после победы над «лисами» остался на седьмой строчке и выступит в Лиге Конференций.

Рой Ходжсон провел последний матч в тренерской карьере. Его «Кристал Пэлас» финишировал 14-м.

Испания: слезы Суареса и счастье «Атлетико»

Перед последним туром «Атлетико» от чемпионского титула отделяла одна победа. И «Вальядолид», стоявший на вылет, точно не та команда, которая могла бы помешать мадридцам. Парни Симеоне хоть и проигрывали после первого тайма 0:1, но во втором взяли свое. А победный мяч забил Луис Суарес. Кадры, как он сидит на газоне с телефоном в руках и плачет, облетели все медиа. Он стал лучшим бомбардиром «Атлетико» с 21 мячами и теперь точно не жалеет об уходе из «Барсы».

Луис Суарес, «Атлетико» Фото: Eurosport

«Я рад, что в такой сложный год, когда так много людей покинули нас из-за вируса, «Атлетико» стал чемпионом. Трудный год, как и наша история, но сейчас один из лучших моментов для титула. Сегодня я вспоминал момент, когда мог уйти из клуба. Но сказал, что останусь, потому что я думал, что у «Атлетико» есть будущее, и я не ошибался. Клуб продолжает расти, мы проделали огромную работу», – приводит слова Симеоне Marca.

Единственный конкурент «Атлетико» перед финишным туром «Реал» победил «Вильярреал» (2:1), однако этого не хватило, чтобы добраться до новых чемпионов, которые в последний раз брали титул в 2014-м.

Еще в Испании:

«Барса» в последнем туре тоже победила – «Эйбар» (1:0), но осталась третьей. Главный тренер Роналд Куман после игры понадеялся, что это его не последняя игра в должности.

Зидан также не уверен, что останется: «Мне надо встретиться с руководством и понять их планы».

Денис Черышев в последнем туре вышел в составе «Валенсии» на замену на 77-й минуте. Он не отметился результативным действиями (всего в 21 матчах сезона 0 голов), а команда заняла 13-е место.

Также в ЛЧ попала «Севилья».

Германия: «Вердер» и «Шальке» не спаслись

Главная интрига перед последним туром в Германии – вылетит ли «Вердер» из Бундеслиги. Руководство за неделю до игры с «Боруссией» даже поменяло тренера: Томас Шааф был в долгом отпуске с 2016-го, но должен был встряхнуть «Вердер».

Но Бремену не помогло даже это – команда влетела «Гладбаху» 2:4 и отправилась вместе с «Шальке» и изучать дивизион ниже.

«Бавария» победила «Аугсбург», а Роберт Левандовский побил вечный рекорд Герда Мюллера. Гол на 90-й минуте стал для поляка 41-м в сезоне. Мюллер в сезоне-1971/72 забил 40.

В ЛЧ, помимо «Баварии», залетели главные лидеры немецкого футбола – хотя бы в верхней части таблицы обошлось без сюрпризов: «РБ Лейпциг», «Боруссия» и «Вольфсбург» точно заслужили свои места.

Еще в Германии:

«Унион» в последнем туре обыграл «РБ Лейпциг» (2:1) и в следующем сезоне выступит в Лиге Конференций. Бюджет этого клуба один из самых низких в Германии.

35-летний Лукаш Пишчек заявил, что уходит из дортмундской «Боруссии» и завершает карьеру.

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