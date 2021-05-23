Во Франции была самая напряженная борьба за титул из всех пяти ведущих европейских лиг. До последнего тура за чашку боролись три клуба – ни в Англии, ни в Испании не было такой плотности на вершине таблицы.

Чемпионская гонка

Главными претендентами на победу оставались «Лилль» и «ПСЖ», их разделяло одно очко, причем «догам» нужно было только выигрывать у «Анже» – при равенстве очков «Париж» уделывал их по разнице мячей. Теоретически шансы на чемпионство были и у «Монако», но для триумфа княжеского клуба должно было многое сойтись – поражения двух конкурентов, разгром «Ланса» в последнем матче с разницей в пять голов.

Чемпионат Франции «Лилль» стал чемпионом 2-й раз за 10 лет – отнял титул у «ПСЖ» 2 ЧАСА НАЗАД

«Лилль» Фото: Getty Images

«Лилль» сразу взялся за дело – вкрутил двушечку еще до перерыва, Джонатан Дэвид и Бурак Йылмаз по-разному, но одинаково эффективно вывели фаворитов вперед. «Сен-Жермен» же лидировал с «Брестом» только за счет сухого листа Анхеля ди Марии и ошибки полузащитника Ромена Фавра (на него записали автогол).

Во второй половине «доги» удерживали преимущество, «ПСЖ» забил второй после прорыва Килиана Мбаппе, но парижанами этого не хватило для чудесного чемпионства. На самой последней минуте «Лилль» пропустил от «Анже», но только потому, что уже мысленно праздновал титул. Они стали чемпионами страны в четвертый раз в истории и второй – за последние 10 лет.

Кто попал в Лигу чемпионов

Александр Головин, «Монако» Фото: Getty Images

Конечно, «Монако» – монегаски скатали нули с «Лансом» (единственные 0:0 в 38-м туре Лиги 1) и вернулись в главный еврокубок. Монегасков не было в ЛЧ и в тройке национального первенства два сезона, но теперь Александр Головин впервые услышит гимн Лиги чемпионов во французской карьере.

Кто попал в Лигу Европы

У Франции только одно место в ЛЕ, и оно досталось «Лиону». «ОЛ» дважды выходил вперед в матче с «Ниццей» (дубль у Карла Токо-Экамби), но команда с Лазурного берега героически сравнивала, а на 57-й минуте и вовсе прихлопнула «Олимпик». Правда, у лионцев отрыв от конкурентов составил почти 20 очков, а до топ-3 и места в ЛЧ было объективно не допрыгнуть. Можно и порадовать перцев из «Ниццы».

Кто попал в Лигу конференций

«Марсель» в последнем туре сошел с ума. Они убивали зрителей у экранов скучнейшими 0:0 с середняком «Метцем». У «ОМ» все было настолько тухло, что твиттер Лиги 1 спокойно дал нули и статистику матча как итоговый результат. Но сначала на 96-й марсельцы пропустили с пенальти, а на 103-й сравняли – тоже с 11-метрового, спасибо точности Аркадиуша Милика. Безумные 1:1 – «Олимпик» отоборонял пятую строчку, не пустил в еврокубки «Ланс» и сам продрался в свежий турнир УЕФА.

Кто вылетел из Лиги 1

Перед финальным туром за понижение в классе (вернее, на стыки с фирмой местной ФНЛ) претендовали аж шесть клубов, тряслись все вплоть до 13-го места. Хуже всего позиция была у «Нанта». «Канарейки» до перерыва обменялись голами с «Монпелье», но во второй половине получили от Энди Делора решающую пулю, не поймали ее зубами и отправились на дно. Точно в Лиге 2 сезон начнут «Ним» с «Дижоном», компанию им составит либо «Нант», либо «Тулуза».

Кто поднимется из Лиги 2

Спустя три года отсутствия в высшем дивизионе появится «Труа». Вместе с ними в Лиге 1 дебютирует «Клермон» – первый профессиональный клуб Франции, который еще в 2014-м назначил тренера-женщину. Правда, сейчас ими руководит мужчина, но это не делает маленькую командочку с юга страны хуже. За третий слот, как вы помните, сыграют «Нант» и «Тулуза» – двухматчевые стыки пройдут 27 и 30 мая.

Кто взял индивидуальные награды

Килиан Мбаппе, «Пари Сен-Жермен» Фото: Getty Images

Лучшим бомбардиром стал Килиан Мбаппе – он прикончил еще и «Брест» в последнем туре и настрелял 27 голов. Конкурентов у Черепашки особенно не было – Виссам бен Йеддер из «Монако» и Мемфис Депай из «Лиона» воткнули в ворота соперников на семь мячей меньше.

Зато Депай стал лучшим ассистентом сезона – у него 12 результативных передач. Александр Головин с девятью голевыми пасами разделил в этом рейтинге четвертое место.

Французскую «Золотую перчатку» отдали голкиперу «Лилля» Майку Маньяну с 21 сухим матчем (говорят, его активно хантят в «Милан» вместо рвача Доннаруммы). Было бы 22, но защитники «догов» уже праздновали чемпионство и не слишком активно оборонялись на финальном угловом сезона.

Чемпионат Франции Ди Мария забил прямым ударом с углового. Ему помог защитник 3 ЧАСА НАЗАД