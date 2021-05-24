Полузащитник «Лилля» Ренату Саншиш отпраздновал победу в чемпионате Франции, закурив сигару.

23-летний футболист выложил видео из раздевалки, на котором он курит и выпускает клубы дыма. В другой руке – бутылка. «Чемпионская атмосфера», – подписал публикацию Саншиш.

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«Лилль» выиграл чемпионат Франции впервые за десять лет. В последнем туре команда победила «Анже» со счетом 2:1.

Саншиш взял первый трофей в составе французской команды. До этого он выигрывал титулы с «Баварией», «Бенфикой» и сборной Португалии.

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