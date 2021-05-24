Eurosport.ru начинают серию итоговых материалов о российских футболистах в европейских чемпионатах. Первый – полузащитник «Монако» Александр Головин.

Как он провел сезон?

Александра Головина нахваливают французские звезды и болельщики. Его прогресс отмечают параллельно с мощнейшим сезоном «Монако» – команда впервые с сезона 2018/19 отобралась в Лигу чемпионов и даже немного поборолась с «Лиллем» и «ПСЖ» за чемпионство. Заслуги Головина в этих успехах значимы. Хотя бы потому, что в этом сезоне он побил все свои собственные рекорды по голам и передачам – в 21 матче сделал 5+9 (до этого были скромные 3+3 в первом и 3+4 во втором сезоне). При этом русский футболист из-за непредсказуемых травм сыграл наименьшее количество матчей за все время – всего 21 и 1069 минут (примерно 30% времени от всех игр). Из-за непостоянства в выступлениях его появление на поле всегда кажется чем-то магическим, а болельщики справедливо привыкли к голам и передачам. Именно поэтому последняя невыразительная встреча с «Лансом» сразу вызывала недовольство на фан-сайтах и в соцсетях.

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«Матчи следуют друг за другом, и они не похожи для российского полузащитника. Он не знал, как изменить ситуацию с «Лансом». Малоэффективные передачи, и мячи не находили адресатов. После восстановления ему приходится тяжело в сравнении с другими исполнителями. Поэтому, когда он не выделяется в игре, матчи становятся более сложными», – написано в материале на сайте asm-supporters.fr.

Александр Головин Фото: Getty Images

При Нико Коваче, который умудрился провести полный сезон и не уволиться, у «Монако» наконец-то появилось то, чего команде давно не хватало – тактической устойчивости. При нем варьируется схемы 4-4-2 с 3-4-2-1 по ходу матче, а Саша сменил классическое амплуа универсального центрального полузащитника на крайнего хавбека-инсайда. Ковач кайфует от техники и скиллов Головина – называет чуть ли не самым творческим игроком команды и хвалит за многообразие футбольной мысли. При этом тренер требует много бегать – от оборонительных функций его никто не освободил. Но сейчас именно атака превалирует над обороной.

«Я всем доволен, – говорил Головин Нобелю Арустамяну. – Этот сезон мы проводим на очень хорошем уровне, я наслаждаюсь нашей игрой, сейчас атмосфера в «Монако» лучше, чем когда-либо».

Стоит ли Головину уходить из «Монако»?

Евро-2020 станет важным турниром для будущего Головина в контексте топ-клубов. А еще и предстоящая Лига чемпионов. Сейчас ему точно не стоит дергаться из команды: «Монако» сыграет в группе Лиги чемпионов, а значит, Саша наконец-то сможет проявить себя на уровне топ-соперников. Во Франции такая возможность появляется 7-8 матчей в году, где Головин не всегда эффективен. В том числе и из-за этого им не все довольны – одно дело забивать аутсайдерам и середнякам и куда сложнее проявить себе против команд уровня «ПСЖ» и «Лилля». Без этого 50-60 миллионов евро, о которых говорил генеральный директор клуба Олег Петров, никто не даст.

Мнение из Франции

Французский журналист Орельян Маседо прокомментировал Eurosport.ru сезон Головина в «Монако».

– У Головина ощущается четкий прогресс: уже второй сезон у него был хорошим, а этот – еще лучше. Несмотря на травмы, он сделал шаг вперед и теперь действует более решительно. Иногда он сталкивается с собственной небрежностью, также ему необходимо обретать больше уверенности. В этом сезоне у него было несколько исключительных матчей, но большинство – средние. В целом же итоги положительные.

– В чем он прогрессирует?

– Теперь он играет достаточно высоко, ближе к атаке, и статистически более эффективен. Он все чаще принимает правильные и эффективные решения, и, если он станет стабильнее, это будет идеальный футболист.

– Насколько сильно он зависим от командой игры?

– Когда он играет, то диктует темп атаки и создает связь между Фофана, Чуаэми и нападением. Я считаю, что он хорошо дополняет Бен Йеддера и здорово играет вертикально.

– Можно ли назвать его лидером команды?

– Нет, лидер «Монако» – Бен Йеддер. Он самый эффективный и самый стабильный. Головин игрок для творчества. А еще Софиан Диоп приносит много пользы.

– Насколько велика роль Ковача в прогрессе Головина?

– Ковач не имел возможности использовать все преимущества Александра из-за его травм, но он отводит ему центральную роль в созидании и наделяет его всеми атакующими функциями. Впервые за три года Головин находится в прекрасной форме для классной игры за «Монако».

– Стоит ли ему уходить из «Монако» летом при наличии предложений от топов?

– Если Головин хочет привлечь очень большие клубы, ему нужно остаться еще на сезон и проявить себя в Лиге чемпионов. Идеал для него – провести год без травм, показать себя в еврокубках. А потом уехать в топ-клуб.

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