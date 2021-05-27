«Реал» видит в Маурисио Почеттино замену Зинедину Зидану. Аргентинский специалист чувствует давление со стороны «Пари Сен-Жермен» и хочет покинуть клуб. Руководство «Реала» планирует пригласить специалиста на вакантную должность.
Как сообщает Goal, поскольку Зидан покинул «Реал», боссы клуба попытаются найти замену, способную обеспечить команде успех. Именно поэтому аргентинский тактик попал в сферу интересов мадридцев.
Под руководством Маурисио «ПСЖ» уступил чемпионство в Лиге 1 «Лиллю» и вылетел в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». Руководство парижского клуба расценивает сезон как неудачный и собирается принять необходимые меры.
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«Тоттенхэм» готов вернуть Почеттино (The Independent)
Ранее издание The Athletic сообщило, что Почеттино готов покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2014-го по 2019-й.
- Почеттино, возглавивший «ПСЖ» в январе, выиграл с командой Кубок и Суперкубок Франции.
- Под руководством Зидана «Реал» не завоевал ни одного трофея в сезоне-2020/21.
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