Опубликовано 27/05/2021 в 20:25 GMT | Обновлено 27/05/2021 в 20:44 GMT

«Реал» видит в Маурисио Почеттино замену Зинедину Зидану. Аргентинский специалист чувствует давление со стороны «Пари Сен-Жермен» и хочет покинуть клуб. Руководство «Реала» планирует пригласить специалиста на вакантную должность.

Как сообщает Goal , поскольку Зидан покинул «Реал», боссы клуба попытаются найти замену, способную обеспечить команде успех. Именно поэтому аргентинский тактик попал в сферу интересов мадридцев.

Под руководством Маурисио «ПСЖ» уступил чемпионство в Лиге 1 «Лиллю» и вылетел в полуфинале Лиги чемпионов от «Манчестер Сити». Руководство парижского клуба расценивает сезон как неудачный и собирается принять необходимые меры.

Чемпионат Англии «Тоттенхэм» готов вернуть Почеттино (The Independent) 25/05/2021 В 04:22

Ранее издание The Athletic сообщило, что Почеттино готов покинуть «ПСЖ» и вернуться в «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2014-го по 2019-й.

Почеттино, возглавивший «ПСЖ» в январе, выиграл с командой Кубок и Суперкубок Франции.

Под руководством Зидана «Реал» не завоевал ни одного трофея в сезоне-2020/21.

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