Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан может занять соответствующий пост в «Пари Сен-Жермен».
«ПЖ» рассматривает Зидана в качестве нового тренера на фоне возможного ухода Маурисио Почеттино в «Тоттенхэм». При этом приход Зидана может стать решающим фактором в продлении контракта с Килианом Мбаппе, сообщает Николо Скира.
- Французский тренер вернулся в «Реал» 11 марта 2019 года. Во второй заход Зидан выиграл чемпионат Испании и Суперкубок Испании.
- В сезоне-2020/21 «Реал» дошел до полуфинала Лиги чемпионов и занял второе место в Ла Лиге.
- При Зидане «Реал» выиграл Лигу чемпионов три раза подряд – в сезонах-2015/16, 2016/17 и 2017/18.
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