Компания Nike расторгла договор о сотрудничестве с нападающим «ПСЖ» Неймаром в августе 2020 года из-за сексуальных домогательств к сотруднице бренда. Девушка еще в 2016 году рассказала, что Неймар принуждал ее к интиму во время работы над одной из рекламных акций.

Сотрудница, которая выдвинула обвинения, все еще работает в Nike и утверждает, что бразилец пытался заставить ее заняться оральным сексом во время маркетинговой поездки в Нью-Йорк.

Она сказала, что ее и еще одного сотрудника попросили помочь Неймару вернуться в номер – игрок был пьян. Девушка отметила, что он пытался помешать ей выйти из комнаты, а затем в оголенном виде гнался за ней по коридору.

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«Nike прекратила отношения со спортсменом, так как он отказывался добросовестно сотрудничать в расследовании заслуживающих доверия утверждений в неподобающем поведении по отношению к сотруднице», – приводит слова исполнительного вице-президента компании Хилари Крэйн The Wall Street Journal

Отец Неймара заявил, что доводы Nike – ложь. Он обвинил компанию в попытке шантажа.

Неймар сотрудничал с Nike на протяжении 15 лет, первый контрак бразилец подписал в 13 лет.

Он заключил договор с Puma после того, как Nike разорвала с ним отношения.

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